Wiesmoor - Beim Blütenfest in Wiesmoor in Ostfriesland ist Meike Deharde vom Publikum zur Blütenkönigin gewählt worden. Die 24-Jährige aus Wiesmoor erhielt ihren Titel auf der Freilichtbühne der Kleinstadt im Landkreis Aurich. Zur Prinzessin ernannt wurden die 20-jährige Joey Melina Folkerts und die 21 Jahre alte Antje Kopietz, beide kommen aus Großefehn im Landkreis Aurich. Die drei Frauen bilden nun das neue Wiesmoorer Blütenkönigshaus. Weitere Bewerberinnen oder Bewerber gab es nicht.

Die Blütenkönigin repräsentiert die Blumenstadt Wiesmoor bundesweit bei Anlässen. Seit dem vergangenen Jahr sind bei der Wahl des Königshauses neben Frauen auch Männer und diverse Personen zugelassen.

Nach der Krönung bei sonnigem Wetter startete ein Umzug mit geschmückten Motto-Wagen durch die Stadt. Das Königshaus fuhr auf dem letzten Wagen mit und ließ sich von den Besucherinnen und Besuchern feiern. Das Motto des 72. Blütenfestes hieß Zirkus.

Das Blütenfest in Wiesmoor ist nach Angaben der Veranstalter eines der größten in Norddeutschland. Für die Stadt, in der viele Gartenbaubetriebe angesiedelt sind, ist es eine wichtige Veranstaltung, viele Ehrenamtliche organisieren das Fest.