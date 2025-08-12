Wegen eines Mittelfußbruchs verpasst der Bundesliga-Profi Kevin Paredes vom VfL Wolfsburg fast eine komplette Saison. Jetzt wurde der US-Boy erneut operiert.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss erneut für längere Zeit auf den US-Nationalspieler Kevin Paredes verzichten. Ein Jahr nach einem Mittelfußbruch musste der 22 Jahre alte Flügelspieler erneut am selben Fuß operiert werden.

„Obwohl es hart ist, das noch einmal durchzumachen, konzentriere ich mich auf meine Genesung und bin entschlossen, stärker zurückzukommen“, schrieb Paredes bei Instagram. In der vergangenen Saison fiel der Amerikaner für mehrere Monate aus und kam lediglich auf zwei Bundesliga-Einsätze.