Erfurt - Ob eine Geschichtsvorlesung oder ein Theologieseminar: An den Thüringer Unis haben sich im vergangenen Wintersemester wieder mehr ältere Menschen als Gasthörer weitergebildet. Insgesamt seien 150 Gasthörerinnen und Gasthörer im Wintersemester 2023/24 über 59 Jahre alt gewesen, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag mit. Die älteste Person sei 89 Jahre alt gewesen. Im Vorjahr seien es 122 ältere Hospitanten gewesen, in den Jahren vor Corona noch um die 200.

Insgesamt zählten die Statistiker im Wintersemester 245 Gasthörer an den Thüringer Hochschulen und damit 35 mehr als im Wintersemester 2022/23. Über die Hälfte von ihnen erweiterte ihr Wissen an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, dahinter folgten die Unis in Erfurt und Weimar. Das beliebteste Fach war demnach Geschichte, auch evangelische Theologie lag laut Statistikern hoch im Kurs.