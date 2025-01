Mit einfließender Polarluft bewegen sich die Temperaturen in Sachsen-Anhalt wieder mehr in Richtung des Gefrierpunktes. Es gibt viele Wolken, aber auch Sonnenschein.

Magdeburg - Mit maritimer Polarluft wird es in Sachsen-Anhalt in den nächsten Tagen wieder etwas kälter und winterlicher. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es im Tagesverlauf bei einem Wechsel von Sonne und Wolken sowie maximal 4 bis 7 Grad niederschlagsfrei. In der Nacht können die Temperaturen bei geringer Bewölkung auf minus 3 bis minus 5 Grad zurückgehen. Im Bergland sind über einer Schneedecke und bei klarem Himmel sogar bis zu minus 9 Grad möglich.

Neben vielen Wolken gibt es der Vorhersage zufolge am Samstag vor allem in der Südhälfte etwas Sonnenschein. Den Norden dominieren Wolkenfelder. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 6 Grad. Im Harz herrscht teilweise leichter Frost. Bei schwachem Nordwind wird der Sonntag nach zögerlicher Nebelauflösung und bis zu 5 Grad meist wolkig und niederschlagsfrei. Im Harz werden zwischen minus 1 und 2 Grad erwartet.