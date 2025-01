In glitzernden Bodyduits tritt Taylor Swift immer wieder auf.

Taylor Swift ist ein Musikphänomen mit hunderten Millionen verkauften Tonträgern, einer beispiellosen Welttournee in den vergangenen zwei Jahren und Fans, die sich einen eigenen Namen gegeben haben: „Swifties“. Doch nicht allein Taylor Swifts Musik und ihre ganz eigene Art, Themen ihrer Generation in Songs auszudrücken, haben die Frau aus Pennsylvania zu der mega-erfolgreichen Singer-Songwriterin gemacht, die sie heute ist. Eine besondere Rolle hat immer auch die Mode in der Karriere des heutigen Superstars gespielt, der als Teenager mit Country bekannt geworden ist.