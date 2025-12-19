Was bei Bürgerämtern oft schon länger möglich ist, geht jetzt auch bei Finanzämtern. So funktioniert es.

Hannover - Termine beim Finanzamt in Niedersachsen sollen künftig leichter werden. Sie sollen künftig online gebucht werden können, wie das Finanzministerium mitteilte. Alle Finanzämter in Niedersachsen nehmen demnach teil.

Und so geht's: Wer einen Termin benötigt, muss zunächst das korrekte Finanzamt herausfinden. Auf der Kontaktseite des Amtes findet sich dann nun die Möglichkeit, einen Termin über einen Kalender auszuwählen. Bürgerinnen und Bürger können den Angaben nach zwischen persönlichen Gesprächsterminen als auch Telefonterminen wählen. Die ersten online buchbaren Termine stehen ab dem 2. Januar zur Verfügung.

Finanzminister: „Nächster Schritt zur digitalen Verwaltung“

Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne) sprach von einem „weiteren wichtigen Schritt in Richtung digitalisierte Verwaltung“. Auch ein spontaner Besuch oder Anruf beim Finanzamt bleibe weiterhin möglich. Das Ministerium teilte dazu mit: „Das kann aber mit Wartezeiten verbunden sein.“

Die Finanzämter helfen Bürgern bei allgemeinen Fragen zu Steuerfällen, erklärte das Finanzministerium. Auch die Info-Hotline der niedersächsischen Finanzämter könne in diesen Fällen helfen. Bei konkreteren Fragen seien Steuerberater und Lohnsteuerhilfen die richtigen Ansprechpartner. Für Steuererklärungen, Anträge, Einsprüche oder Mitteilungen können Bürger das Online-Portal „Mein Elster“ nutzen.