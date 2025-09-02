Victor Boniface zu Werder Bremen - das ist einer der überraschendsten Transfers dieses Sommers. Wie groß ist das Risiko?

Bremen - Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz sieht in dem überraschenden Transfer des Stürmers Victor Boniface von Bayer Leverkusen kein großes Risiko. Der 24 Jahre alte nigerianische Nationalspieler hat in seiner Karriere bereits mehrere längere Verletzungspausen und zwei Knie-Operationen hinter sich. Beim italienischen Spitzenclub AC Mailand fiel er deshalb am vorvergangenen Wochenende durch den Medizincheck.

„Wir wissen um die Problematik und haben uns ein umfangreiches Bild von ihm verschafft. Er kennt seinen Körper sehr gut und weiß, wie er damit umzugehen hat“, sagte Fritz dagegen in einer Medienrunde in Bremen kurz nach dem Ende der Transferfrist am Montagabend.

„Waren uns alle einig“

Es werde bei Boniface „bestimmt auch die ein oder andere Belastungssteuerung geben“. Aber: „Als bei Victor die Tür aufging, waren wir uns alle einig, dass wir dort sehr gerne durchgehen möchten“, sagte Fritz. „Bei jedem Transfer gibt es irgendwelche Risiken. Er hat in Leverkusen aber die gesamte Vorbereitung mitgemacht.“

Die Bremer hatten zuvor über Wochen einen neuen Stürmer gesucht. Die Einigung über ein Leihgeschäft mit Bayer Leverkusen fiel erst wenige Minuten vor der Schließung der Transferliste.