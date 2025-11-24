New York - Die Hexen Elphaba und Glinda steigen in neue Höhen auf: Das Film-Musical „Wicked: Teil 2“ hat am Startwochenende in Nordamerika rund 150 Millionen Dollar eingespielt und damit einen neuen Rekord für Film-Adaptionen von Broadway-Musicals aufgestellt. Neben dem Rekord in den USA und Kanada war auch der weltweite Anlauf mit einem zusätzlichen Einspiel von 76 Millionen Dollar erfolgreich, wie das Branchenmagazin „Variety“ berichtete. Der Film war auch in Deutschland der erfolgreichste Film des Wochenendes und lief besser an als Teil eins.

„Wicked“ hatte vor einem Jahr knapp 113 Millionen Dollar in Nordamerika und weitere 51 Millionen Dollar weltweit verdient. Der Film und das 2003 uraufgeführte Broadway-Musical basieren auf Figuren aus dem Kinderbuch „Zauberer von Oz“. Erzählt wird die Vorgeschichte von Elphaba, der bösen Hexe des Westens, und Glinda, der guten Hexe des Nordens.

Laut „Variety“ hatte die Produktion des Film-Zweiteilers mehr als 300 Millionen Dollar gekostet. Zusätzlich soll die Produktionsfirma Universal 250 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben haben. Teil eins hatte in Kinos weltweit 768 Millionen Dollar eingespielt und soll allein in der ersten Woche online im Streaming zusätzlich in den USA und Kanada 70 Millionen Dollar verdient haben.