Vor dem letzten Heimspiel des 1. FC Magdeburg entspannt sich die Verkehrssituation in der Landeshauptstadt ein wenig. Eine wichtige Straße in der Innenstadt ist wieder frei.

Magdeburg - Nach dem Abriss einer maroden Fußgängerbrücke konnte eine wichtige Verkehrsachse in Magdeburg frühzeitig wieder freigegeben werden. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurde der Verkehr schon am Samstagnachmittag wieder freigegeben. Ursprünglich war die Freigabe für Sonntag vorgesehen. Trotzdem warnt die Polizei vor dem letzten Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntagnachmittag vor Staus im Stadtgebiet.

Eine Prüfung hatte ergeben, dass die Fußgängerbrücke nicht mehr stand- und verkehrssicher ist. Die Fußgängerbrücke entstand 1974 mit dem sogenannten Hennigsdorfer Spannstahl, der auch bei der eingestürzten Dresdner Carolabrücke verbaut worden war. Pläne für einen Ersatzbau gibt es noch nicht. Die Brücke führt über das Schleinufer, eine wichtige Straße entlang der Elbe in der Magdeburger Innenstadt.