Eine der größten europäischen Messe für Weltraumtechnologie im kleinsten Bundesland: Was Besucherinnen und Besucher der Space Tech Expo Europe ab heute in Bremen erwartet.

Bremen - Die Raumfahrtbranche trifft sich ab heute zu einer Fachmesse in Bremen. „Die Space Tech Expo Europe gehört zu den bedeutendsten Treffpunkten der europäischen Raumfahrtindustrie“, kündigte das Bremer Wirtschaftsressort an. Mehr als 950 Aussteller präsentieren bis Donnerstag Raumfahrttechnik und -technologien.

Fachleute, Forscher und politische Entscheidungsträger kommen zur Messe, um sich über Entwicklungen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und Partnerschaften zu etablieren. Die Veranstalter erwarten nach eigenen Angaben 10.000 Besucherinnen und Besucher aus verschiedenen Ländern.

Im Fokus steht dieses Jahr die Bedeutung des Weltraums als kritische Infrastruktur mit Blick auf Sicherheit und Verteidigung. Weitere Themen sind etwa der Markt für Kleinsatelliten, Weltraumbahnhöfe in Europa sowie Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit in der Raumfahrt. Interessierte können an manchen Ständen auch virtuelle Reisen in den Weltraum unternehmen.

Die Messe findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt und unterstreicht Bremens Rolle in der deutschen und europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie. Ende des Monats wird die Branche erneut im kleinsten Bundesland erwartet: Die europäische Raumfahrtagentur Esa wird am 26. und 27. November in Bremen über Budget und neue Missionen beraten.