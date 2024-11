Konstanz/Münsterlingen - Auf dem Weg zu einer Regatta auf dem Bodensee sind zwei Segler tödlich verunglückt. Die Männer wurden am Samstagmittag im See vor Münsterlingen in der Schweiz gefunden, wie Ermittler mitteilten. Sie hätten nur noch tot geborgen werden können. Die 38 und 39 Jahre alten Segler waren nach Angaben des Ausrichters auf dem Weg zur „Regatta der Eisernen“. Der für Samstag geplante Wettbewerb war wegen des Unglücks abgesagt worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Gestartet waren die beiden Deutschen am Freitag in Friedrichshafen. Von dort wollten sie die gut 20 Kilometer nach Konstanz segeln, wo die Wettfahrt einen Tag später stattfinden sollte. Dort kamen sie aber nie an - und wurde als vermisst gemeldet. Am Samstagmorgen hätten Zeugen dann das gekenterte Boot der Segler vor dem Schweizer Bodensee-Ufer entdeckt.

An der anschließenden Suche waren mehrere Schiffe und Einsatzkräften aus Deutschland, der Schweiz und Österreich beteiligt. Die Hoffnung, die zwei Männer noch lebend zu finden, zerschlug sich aber. Zur Klärung der Umstände hat die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen ein Verfahren eröffnet.

Winterliche Bedingungen

Die „Regatta der Eisernen“ findet traditionell auf dem Bodensee vor Konstanz statt. Bei der Premiere im Jahr 1975 waren nur wenige Boote an den Start gegangen - mittlerweile gehört sie dem Ausrichter zufolge zu den größten Binnenregatten Europas. Im Schnitt nähmen jedes Jahr mehr als 220 Boote aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil.

Manche Segler legen bei der Regatta ein Weihnachtsmannkostüm an - oder stellen sich einen Christbaum an Deck. Die Teilnehmer haben bei der Wettfahrt zu dieser Jahreszeit mitunter auch mit Schneetreiben, vereisten Decks und Nebel zu kämpfen. Nach Angaben des Regatta-Leiters liegt die Wassertemperatur des Bodensees aktuell bei etwa acht Grad.

Schnelle Wetterwechsel am Bodensee

Der Bodensee gilt bei Seglern und anderen Wassersportlern als tückisches Revier. Unter anderem wegen der Nähe zu den Alpen kann sich das Wetter hier schnell ändern. Gefährlich sind nach Angaben des Landratsamts Bodenseekreis der Föhn, ein warmer Fallwind aus den Alpen, sowie völlig überraschend auftretende Sturmböen bei Sommergewittern.