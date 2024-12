Leipzig/Halberstadt - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkanböen in der Neujahrsnacht in den höheren Lagen im Harz in Sachsen-Anhalt. Sie könnten zwischen dem Silvesterabend und dem Neujahrsmorgen im Landkreis Harz auf über 1.000 Meter auftreten, teilte der Wetterdienst mit. Möglich sei, dass Bäume, Hochspannungsleitungen und Gerüste umstürzen oder herabfallende Äste und Dachziegel für Gefahren sorgten.

Der DWD rechnet für die Silvesternacht damit, dass zunächst Windböen fast alle Landesteile in Sachsen-Anhalt erfassen. Dann seien im Harz und dem Vorland zunehmend Sturmböen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde möglich, auf dem Brocken Orkanböen von über 120 Kilometer pro Stunde. Am Neujahrstag soll der Wind noch zunehmen.