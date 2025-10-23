Im Nordwesten wird das Sturmtief „Joshua“ erwartet. Der Deutsche Wetterdienst rechnet an der Küste mit Sturm in Orkanstärke – für bestimmte Gebiete gelten amtliche Unwetterwarnungen.

Emden - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Teile der niedersächsischen Küstenlandkreise vor unwetterartigen Orkanböen. Von Freitagmorgen bis zum Abend besteht den Meteorologen zufolge dort die Gefahr von Orkanböen der Windstärke 12. Es müsse mit Windgeschwindigkeiten zwischen 100 und 120, an exponierten Lagen auch bis zu 130 Kilometer pro Stunde gerechnet werden, teilte der Wetterdienst mit.

Entsprechende amtliche Unwetterwarnungen (Warnstufe 3 von 4) gelten (Stand Donnerstagmittag) für die ostfriesischen Inseln, die Städte Emden und Wilhelmshaven sowie für Teile der Landkreise Aurich, Wittmund, Friesland, Wesermarsch, Cuxhaven und Stade, wie aus der Warnkarte des Wetterdienstes hervorgeht. Grund für die Warnungen ist das aufziehende Sturmtief „Joshua“. Bereits am Donnerstag sind erste Ausläufer zu spüren, richtig Fahrt aufnehmen soll der Sturm den Prognosen zufolge in der Nacht zum Freitag.

Bei Orkanböen besteht Gefahr für Leib und Leben. Dem Wetterdienst zufolge können bei so starken Windgeschwindigkeiten etwa Bäume oder Gerüste umstürzen, Äste oder Dachziegel können herabfallen. Aufenthalte im Freien sollten vermieden werden, hieß es.