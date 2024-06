Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst warnt die Menschen in Sachsen-Anhalt vor Hitze. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch bis zu 31 Grad, wie die Meteorologen mitteilten. Die Hitzewarnung gilt dem Wetterdienst zufolge bis Donnerstagabend. Menschen seien angehalten, genug Wasser zu trinken und sich möglichst im Kühlen aufzuhalten.

Gleichzeitig kündigen die Meteorologen Schauer und Gewitter am Mittwochabend an. Am Donnerstagmittag können noch Starkregen und Hagel dazukommen. Die Temperaturen bleiben aber bei etwa 30 Grad auch am Donnerstag sommerlich heiß.