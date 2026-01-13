Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Sachsen-Anhalt am Morgen vor Glätte, am Vormittag nimmt die Glättegefahr wieder ab. Zunächst fällt örtlich etwas Sprühregen, ab dem späten Nachmittag und am Abend kommt es zeitweise zu leichtem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 bis 6 Grad. Auf dem Brocken kann es zudem zu Sturmböen kommen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weitgehend trocken. In den Morgenstunden erwartet der Deutsche Wetterdienst Regen. Vor allem am Morgen besteht dadurch erneut Glättegefahr. Die Temperaturen fallen auf 3 bis null Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 5 bis 8 Grad, im Harz auf 4 Grad. Auf dem Brocken sind weiterhin teils schwere Sturmböen möglich.