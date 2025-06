Wetter in Thüringen: Gewitter lassen vorerst nach

Gewitter und Regen haben Thüringen auch zu Beginn der Woche noch im Griff, doch freundlicheres Wetter ist in Aussicht. (Symbolbild)

Erfurt - Bei kräftigen Gewittern sind in Teilen Thüringens in der Nacht bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Nennenswerte Schäden habe das Unwetter allerdings nicht angerichtet, teilten die Leitstellen der Polizei mit. Zuvor war es am Sonntag wegen eines schweren Gewitters zu einer Schlammlawine im Weimarer Land gekommen. Auch seien Bäume umgeknickt und Keller voll gelaufen.

Nach Abzug der Unwetterfront beruhigt sich das Wetter vorerst und die Werte klettern laut DWD-Angaben im Verlauf des Montags bis auf 23 Grad. Doch ab dem Mittag gibt es demnach örtlich erneut Schauer, am Nachmittag und Abend sind auch einzelne Gewitter wahrscheinlich. In der Nacht auf Dienstag ziehen die Gewitterzellen langsam ab.

Zur Mitte der Woche wird es örtlich wieder nass. Am Dienstag bleibt es jedoch zunächst weitgehend trocken im Freistaat. Dabei erreichen die Temperaturen voraussichtlich sommerliche 25 Grad.