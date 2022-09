Wetter in Berlin und Brandenburg wird unbeständig

Potsdam - Auf zunehmend unbeständiges Wetter müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Morgen mitteilte, ziehen am Mittwoch nach sonnigem Beginn Wolken sowie erste Schauer und Gewitter auf. Vereinzelt ist auch Starkregen mit um die 20 Liter je Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Stürmische Böen erreichen die Windstärken sieben bis acht. Die Luft erwärmt sich auf 23 bis 27 Grad.

Der Donnerstag wird wolkig, doch es bleibt zunächst meist trocken. Am Nachmittag und Abend nähern sich von Südwesten vermehrt schauerartiger, teils gewittriger Regen und Unwetter. Die Temperaturen steigen zwischen 21 und 25 Grad.

Nach zunächst dichter Bewölkung zieht am Freitag im Nordosten der Regen ab. Es lockert auf, bis am Nachmittag erneut Schauer aufziehen. Es werden 21 bis 24 Grad erreicht.