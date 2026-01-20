Die Gerüchteküche brodelt: Das ZDF hat die Publikumslieblinge Bill und Tom Kaulitz verpflichtet. Branchenkenner berichten, dass man den Zwillingen das Flaggschiff „Wetten, dass..?“ anvertrauen wird.

Mainz - Das ZDF tut sich mit den Kaulitz-Zwillingen zusammen und nährt damit Spekulationen über eine Rückkehr des Showklassikers „Wetten, dass..?“. Auf Anfrage teilte der Sender mit: „Das ZDF und Bill und Tom Kaulitz haben große Pläne. Wir geben bald ein Update.“ Der Branchendienst dwdl.de berichtet von einem „Wetten, dass..?“-Comeback noch in diesem Jahr.

Ein Social-Media-Post der Mainzer Öffentlich-Rechtlichen zeigt seit Montagabend auf Instagram die beiden Musiker der Band Tokio Hotel („Durch den Monsun“) mit ironischen Vorschlägen für mehrere Shows.

Kampagne auf Instagram

„Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?“ Eine tragende Rolle bei „Wetten, dass..?“ wurde vom Sender nicht erwähnt und auch zunächst nicht bestätigt.

Allerdings berichtete der renommierte Branchendienst dwdl.de explizit von solchen Plänen. Das ZDF hole „Wetten, dass..?“ nach drei Jahren Pause zurück. Es gebe auch bereits ein Datum: 5. Dezember.

Erfolgreich mit „Senf aus Hollywood“

Die 36 Jahre alten Zwillinge können inzwischen auf viel Erfahrung als Entertainer zurückgreifen. Ihr Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ wurde ebenso zum Hit wie die Netflix-Realityshow „Kaulitz & Kaulitz“, die sie im Alltag begleitet. Für Staffel zwei von „Kaulitz & Kaulitz“ bekamen die im Raum Magdeburg aufgewachsenen Brüder den Deutschen Fernsehpreis in der Sparte „Beste Unterhaltung Reality“.

Tom Kaulitz ist der Ehemann der TV-Moderatorin Heidi Klum und auch dadurch in der Boulevardpresse sehr präsent. Besonders wichtig: Die beiden Entertainer sprechen eine junge Zielgruppe an.

ZDF-Intendant Norbert Himmler hat sich seit seinem Amtsantritt 2022 klar die Verjüngung des ZDF-Publikums auf die Fahne geschrieben. „Gerade junge Menschen haben oft kaum noch Berührungspunkte mit dem klassischen Fernsehen“, sagte er in einem dpa-Interview. „Unser Ziel ist, dass jede und jeder in Deutschland mindestens drei oder vier ZDF-Sendungen kennt, nutzt und sagt: Dafür bin ich bereit, den Beitrag zu bezahlen.“

Gottschalk und die Kaulitz-Brüder sind sich nicht grün

Die 1981 gestartete Samstagabendshow „Wetten, dass..?“ gehört zu den Klassikern und einstmals größten Publikumserfolgen des Zweiten Deutschen Fernsehens. 2014 wurde „Wetten, dass..?“ eingestellt. 2021 gab es dann ein gefeiertes Comeback mit Moderator Thomas Gottschalk, der auch 2022 und 2023 durch eine jährliche Ausgabe führte. Dann war Schluss.

Es gab schon einmal ähnliche Spekulationen. Gottschalk hatte sich Anfang 2024 klar dagegen ausgesprochen, dass Tom und Bill Kaulitz „Wetten, dass..?“ übernehmen. Die Zwillinge reagierten mit öffentlicher Kritik an Gottschalk.