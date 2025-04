Spreewald - Der Spreewald ist für Gurken und seine Wasserlandschaft bekannt - am Wochenende stand die Region ganz im Zeichen des Sports. Beim 23. Spreewald-Marathon waren mehr als 11.000 Teilnehmer angemeldet, für verschiedene Strecken und Disziplinen. Es ist das größte Freizeitsport-Ereignis in der Region. Auch Skater und Radler waren dabei. Am Sonntagvormittag gingen bei sonnigem Wetter viele Marathonläufer an den Start. Für die Sportbegeisterten gibt es im Ziel eine Gurke: in Grün, Bronze, Silber oder Gold - je nach erzielter Leistung.