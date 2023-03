Wernigerode - Wegen Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten am Schloss Wernigerode muss der Festspielsommer in der Harzstadt neue Wege gehen. Die Opernabende würden vom Schloss ins Konzerthaus Liebfrauen verlegt, teilte das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode am Mittwoch mit. Herzstücke sei der Puccini-Einakter „Gianni Schicchi“, der mit einem eigens für Wernigerode gecasteten, international besetzten Opernensemble aufgeführt werde. Die Premiere sei für den 4. August geplant. Im Rahmen eines italienischen Abends münde die knapp einstündige Oper in einen Konzertabend mit Klassikern der Opernliteratur.

Eröffnet und beschlossen werde der Festspielsommer von zwei Konzerten des MDR-Sinfonieorchesters am 23. Juni und am 10. September. Am 1. Juli sei im Konzerthaus eine Aufführung von The Real Comedian Harmonists mit Gassenhauern der Goldenen Zwanziger wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Veronika, der Lenz ist da“ geplant. Auf dem Programm des Wernigeröder Festspielsommers stehen zudem ein Filmmusikkonzert (19. August), „Carmina Burana“ (2. September) sowie Wandelkonzerte auf Schloss Wernigerode. Im Konzerthaus sei auch der Schauspiel-Klassiker „Jedermann“ zu erleben.