Wernigerode - Eine gute Woche vor dem ersten Advent läutet Wernigerode im Harz die Zeit der Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt ein. Nach der Eröffnung am Freitag wollen mehr als 60 Händler, Aussteller und Gastronomen bis 22. Dezember zwischen historischem Marktplatz, Breiter Straße und Nicolaiplatz für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Im Angebot sind nach Angaben der Wernigerode Tourismus GmbH Handwerkskunst, Kultur, Kulinarik, Musik und natürlich Glühweinspezialitäten. Umrahmt werde das Markttreiben von weihnachtlichem Lichterglanz. Am 26. November bleibt der Weihnachtsmarkt wegen des Totensonntags geschlossen, wie es hieß.

Erstmals wird den Angaben zufolge ein sogenannter Lebkuchenwald den Wernigeröder Weihnachtsmarkt bereichern. Er werde auf dem Nicolaiplatz aufgebaut, hieß es. Der Wintermarkt an der Blumenuhr gehe als Teil des Weihnachtsmarktes bis 7. Januar 2024 in die Verlängerung. Hier soll es unter anderem täglich Livemusik geben.

Entdeckt werden können auch verschiedene Höfe in der historischen Altstadt Wernigerodes, auf denen es Adventsmärkte gibt. Bis ins neue Jahr hinein locke auch das Schloss mit Angeboten und Veranstaltungen, etwa spezielle Führungen und Märchenstunden.