Papenburg - Unbekannte Einbrecher haben aus einer Werkstatt in Papenburg im Landkreis Emsland Werkzeuge, Laptops und Ladegeräte mit einem Schätzwert von etwa 20.000 Euro gestohlen. Auch Bargeld nahmen die Täter mit, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Einbruch in die Werkstatt kam es in der Zeit vom späten Dienstagnachmittag bis zum Mittwochmorgen, die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.