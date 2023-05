Werder will Spuckschutz im Gästebereich anbringen

Bremen - Werder Bremen plant einen sogenannten Spuckschutz im Gästebereich des Weserstadions als Reaktion auf die Pyro-Vorfälle während des Spiels gegen den FC Bayern München. „Das wird die erste Maßnahme sein, die wir nach der Sommerpause umsetzen“, sagte Geschäftsführer Tarek Brauer „buten un binnen“ von Radio Bremen.

Konkret soll es sich nach Informationen des Regionalmagazins bei den Planungen um ein feuerfestes Blech oder eine feuerfeste Scheibe handeln, die unterhalb des Gästeblocks angebracht wird. Dadurch will der Fußball-Bundesligist verhindern, dass Teile der Pyrotechnik herunterfallen oder darunter sitzende Stadionbesucher mit Flüssigkeiten bespritzt werden können.

Darüber hinaus denkt der Verein grundsätzlich über eine Verlegung des Gästefan-Bereichs nach. Eine Umgestaltung würde den Club aber vor einige finanzielle und infrastrukturelle Herausforderungen stellen. Beim letzten Saison-Heimspiel im Weserstadion gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sollen als Maßnahme einige Reihen unterhalb des Gästebereichs freigelassen werden.

Seit dem Umbau des Stadions befindet sich der Gästebereich im Oberrang der Westtribüne, was immer wieder für Ärger bei den Zuschauern im Rang darunter sorgt. Im Heimspiel vor knapp zwei Wochen hatten Anhänger von Bayern München so viel Pyrotechnik gezündet, dass Teile des Unterrangs aus Sicherheitsgründen zeitweise geräumt wurden. Die Bremer boten den betroffenen Stadionbesuchern danach die Erstattung der Ticketkosten an.