Romano Schmid zu Leeds United: Dieses Transfergerücht schreckte in den vergangenen Tagen das Umfeld von Werder Bremen auf. Sein Trainer hat zu dem Thema eine klare Meinung.

Bremen - Werder Bremens Trainer Horst Steffen hat sich klar für den Verbleib des österreichischen Nationalspielers Romano Schmid ausgesprochen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird seit Tagen mit dem Premier-League-Club Leeds United in Verbindung gebracht. Auf einen Wechsel nach England hatte Schmid bereits im vergangenen Sommer gehofft.

„Ich bin froh, dass er da ist. Und ich hoffe, das bleibt so“, sagte Steffen bei seiner Pressekonferenz zum nächsten Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Ein Verkauf des Österreichers bis zum Ende der Transferfrist am 2. Februar sei „spekulativ“. Und: „Alles, was da jetzt wieder an Gerüchten in der Welt war, hat ihn leistungsmäßig gar nicht gestört.“

Die Wertschätzung für Schmid ist bei Steffen so groß, dass er ihm entgegen sonstiger Gewohnheiten eine Art Einsatzgarantie ausstellte. „Ich fand ihn immer wieder so aktiv und so gut mit letzten und vorletzten Pässen, dass ich das Gefühl habe: Er sollte aufs Feld kommen. Das ist für mich klar“, sagte Steffen. „Wenn er fit ist, wird er auch auf dem Feld stehen.“