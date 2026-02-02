weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  3. Fußball-Bundesliga: Werder leiht Alvero nach Frankreich aus

Die Erwartungen des SV Werder Bremen in Skelly Alvero haben sich bislang nicht erfüllt. Um mehr Spielzeit zu bekommen, wechselt der 23-Jährige in seine französische Heimat.

Von dpa 02.02.2026, 16:20
Geht vorerst in die französische 2. Liga: Werders Skelly Alvero (Archivbild).
Geht vorerst in die französische 2. Liga: Werders Skelly Alvero (Archivbild). Carmen Jaspersen/dpa

Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen lässt Skelly Alvero ziehen. Der französische Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum Zweitligisten SC Amiens nach Frankreich. Der 23-Jährige war vor zwei Jahren zunächst per Leihe von Olympique Lyon zu den Bremern gekommen. Vor der Saison 2024/2025 wurde er fest verpflichtet. 

Die Werder-Hoffnungen in dem 2,02 Meter großen Alvero erfüllten sich bislang nicht. Insgesamt kam er nur auf 20 Bundesliga-Einsätze, in dieser Spielzeit bestritt er nur zwei Partien.