Sportchef Clemens Fritz verkündet bei Werder Bremens Mitgliederversammlung eine wichtige Personalie. Mittelfeldspieler Jens Stage bleibt. Auch, weil der Däne in dieser Saison eine neue Qualität zeigt.

Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann weiter auf Jens Stage bauen. Auf der Mitgliederversammlung teilte Sportchef Clemens Fritz mit, dass der dänische Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig verlängert habe. Bis wann der neue Kontrakt gültig ist, blieb offen. Der 28 Jahre alte Stage war im Juli 2022 vom FC Kopenhagen an die Weser gewechselt. Er zählt im Team von Trainer Ole Werner zu den Leistungsträgern. In der Bundesliga gelangen dem zweimaligen Nationalspieler zehn Tore, vier davon in der bisherigen Saison.