Bremen - Clemens Fritz hat sich nach dem Eintreffen von Werder Bremen im Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller zum möglichen Transfer des belgischen U21-Nationalspielers Samuel Mbangula geäußert. „Sein Name ging in den letzten Tagen natürlich enorm durch die Medien“, sagte der Geschäftsführer Fußball des Bundesligisten in einer Medienrunde.

„Ich will das ganze Thema auch nicht abstreiten. Wir haben Interesse an ihm und befinden uns in Gesprächen, aber es gibt trotzdem noch das eine oder andere Detail, das zu klären ist“, sagte Fritz weiter. Der 21 Jahre alte Linksaußen Mbangula spielte zuletzt für Juventus Turin.

Werder-Trainer Horst Steffen hat 27 Spieler für das Trainingslager vorgesehen. Marvin Ducksch (Muskelverletzung in der Wade) und Jens Stage (Belastungsreaktion im Fuß) sind nicht mit nach Österreich gereist. Mitchell Weiser wird nach seiner Kreuzband-Operation in Innsbruck bleiben, um seine ersten Reha-Einheiten zu absolvieren, bevor er nach Bremen zurückkehrt. Torhüter Michael Zetterer reist aus persönlichen Gründen nach.

Testspiele gegen Parma Calcio und TSG Hoffenheim

Während des Aufenthalts im Zillertal testet Werder am Samstag (15.00 Uhr) über zweimal 60 Minuten gegen den italienischen Serie-A-Club Parma Calcio. Auf der Rückreise folgt am 1. August in Schwaz/Tirol ein Doppeltest (12.00 und 14.00 Uhr) gegen den Ligarivalen TSG Hoffenheim.

Über die Zielsetzung des Trainingslagers sagte Bremens Trainer Horst Steffen: „Wir wollen in der Entscheidungsfindung noch klarer werden und die Abläufe so automatisieren, dass es keine Fragen mehr gibt.“