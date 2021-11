Werbespot: Weihnachtsmann outet sich als homosexuell

Norwegen/DUR - Der Werbespot der Norwegischen Post "Posten" geht momentan viral. Doch damit will das Unternehmen nicht die eigenen Dienstleistungen hervorheben, sondern macht auf ein ganz besonderes Jubiläum aufmerksam. Denn 2022 ist es 50 Jahren her, dass in Norwegen die Liebe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt wurde.

Der Werbespot läuft unter dem Namen "When Harry mets Santa", was demnach eine Anspielung auf den Film "Harry und Sally" sein könnte. Gezeigt wird die Liebesgeschichte zwischen einem Mann und dem norwegischen Julenissen (die norwegische Version des Weihnachtsmanns).

Ingesamt vier Minuten ist der Spot lang, der innerhalb einer Woche bereits über 1,5 Millionen Klicks einholen konnte. Er zeigt die erste Begegnung der beiden Männer als der Weihnachtsmann durch den Kamin zu Harry nachhause kommt. Die beiden sehen sich allerdings nur einmal im Jahr und zwar an Heiligabend. Nach einigen Jahren schreibt Harry nur eins auf seine Wunschliste: "All I want vor christmas is you". Wieder eine Anspielung auf den Weihnachts-Hit von Mariah Carey.

Da die norwegische Post an Heiligabend die Zustellung der Geschenke übernimmt, wird dem Paar die Möglichkeit gegeben, die besondere Zeit zusammen zu verbringen. Dabei kommt es dann auch zum Höhepunkt des Videos: ein erster Kuss zwischen Harry und dem Weihnachtsmann.

In den Kommentaren sorgte das Video für reichlich Diskussionen, doch viele User sehen den Spot als Zeichen, dass jeder Liebe verdient hat - auch der Weihnachtsmann.