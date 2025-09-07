„Nur ein Hund geht zum Bund“: Das ist eine von mindestens sieben Parolen, die in Bremen auf Bundeswehrplakate geschmiert wurden. Was ist über die Motive bekannt?

Bremen - In mindestens sieben Fällen sind Plakate der Bundeswehr in Bremen großflächig beschmiert worden. Auf den Tafeln stehen in unterschiedlichen Farben unter anderem Parolen wie „Nur ein Hund geht zum Bund“ oder „Der Frieden ist rot, Revolutionen beenden Kriege“, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stellten diese Schmierereien am Samstag auf einer Streife fest und fertigten daraufhin Strafanzeigen an.

Inwiefern politische Motive dahintersteckten, sei bisher nicht abschließend geklärt. „Anhand der Parolen auf den Plakaten ist davon auszugehen, dass die Täter mit der Bundeswehr nicht einverstanden sind“, sagte ein Polizeisprecher. Solche Vorfälle gebe es „immer mal wieder“. Ob es eine Häufung dieser Schmierereien gibt, kann die Polizei bisher nicht sagen. Betroffen sind den Angaben zufolge Werbetafeln unter anderem in den Stadtvierteln Bremen-Östliche Vorstadt, Mitte, Gröpelingen und Walle.