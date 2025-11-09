Judith Rakers, Steffen Seibert oder Constantin Schreiber: Viele bekannte News-Moderatoren schlagen nach ihrem Abschied von „Tagesschau“, „heute“ und Co. eine neue berufliche Richtung ein.

Halle/MZ - Sie erklären allabendlich Millionen Fernsehzuschauern, was in der Welt gerade wichtig ist: Die Sprecherinnen und Sprecher von Nachrichtensendungen wie „Tagesschau“ oder „heute“ sind regelmäßig auf Millionen Bildschirmen präsent und werden dadurch ganz beiläufig selbst zu Stars. Immer mehr News-Moderatoren nutzen ihre enorme Popularität als Sprungbrett für eine zweite Karriere – und die führt oft ganz weit weg vom nüchternen Informationskosmos aus Politiker-Statements, Eilmeldungen oder Wettervorhersagen. Judith Rakers etwa züchtet Hühner auf Rügen, Jan Hofer tingelt als Stargast durch Unterhaltungsshows, und Steffen Seibert hat sich sogar auf heikles diplomatisches Parkett gewagt.