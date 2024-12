Weniger Verkehrstote in Sachsen-Anhalt

Halle - Auf den Straßen in Sachsen-Anhalt sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres weniger Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verkehrstoten sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 auf 86, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Es handelt sich um vorläufige Zahlen. Von Januar bis September wurden auch weniger Menschen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt: mit 1.228 waren es 152 weniger. Die Zahl der Leichtverletzten ging um 265 auf 5.822 zurück.

Den Angaben zufolge registrierte die Polizei in den ersten neun Monaten insgesamt 49.347 Straßenverkehrsunfälle, was einem Minus von 3,4 Prozent entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.