Menschen, die wenig finanzielle Mittel haben, können bei der Tafel Lebensmittel, Klamotten und mehr bekommen. Während die Zahl der Bedürftigen steigt, sinken die Spendenzahlen.

Quedlinburg - Die Tafeln in Sachsen-Anhalt haben 2025 weniger Spenden erreicht als noch im Jahr davor. „Im Vergleich zum Vorjahr sind das leider etwa 900 Paletten weniger, da die Großspenden im Bereich Non-Food zuletzt rückläufig gewesen sind“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Tafel, Holger Franke. Die Zahl der Lebensmittelspenden sei hingegen im Vergleich ähnlich hoch gewesen.

Die Spenden gelangen über die 35 Tafeln des Landes an von Armut betroffene Menschen. Lebensmittel und gespendete Gegenstände werden über ein Lager in Hohenerxleben, einem Ortsteil von Staßfurt im Salzlandkreis, verteilt. Im vergangenen Jahr sind dort den Angaben nach insgesamt 5.137 Paletten umgeschlagen worden. Dabei seien etwa 2.000 Tonnen Lebensmittel vor der Vernichtung gerettet worden, hieß es.