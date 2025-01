In Chemnitz werden Berechnungen zufolge in den kommenden Jahren 1.000 Kitaplätze nicht mehr gebraucht. Darauf reagiert der Stadtrat mit einem Beschluss.

In Chemnitz sollen laut einem Stadtratsbeschluss bis 2028 sieben Kindergärten geschlossen werden. (Archivbild)

Chemnitz - In Chemnitz werden aufgrund des anhaltenden Geburtenrückgangs sieben Kindergärten bis zum Jahr 2028 geschlossen. Der Stadtrat habe beschlossen, weitere 253 Kitaplätze abzubauen, teilte die Stadtverwaltung mit. Berechnungen zufolge werden in den kommenden beiden Jahren in Chemnitz rund 1.000 Kitaplätze unbelegt sein.

Unter anderem laufen die städtischen Kitas Neue Straße 2, Albert-Schweitzer-Straße 71 und Harthweg 2 spätestens bis zum Sommer 2028 aus. Für die Kitas Alfred-Neubert-Straße 55/57 und Robert-Siewert-Straße 68/70 wird den Angaben nach ein Umzug in andere Einrichtungen geprüft, die von freien Trägern betrieben werden.

Den Eltern werden Betreuungsplätze für ihre Kinder in Wohnortnähe oder in Nähe ihrer Arbeitsstätten angeboten, hieß es. Sollte es wieder einen größeren Bedarf an Betreuungsplätzen geben, könne darauf flexibel reagiert werden.