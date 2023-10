Halle - Pro Kopf sind in Sachsen-Anhalt 2021 weniger Haushaltsabfälle angefallen als im Bundesdurchschnitt. Landesweit seien 477 Kilogramm Müll pro Einwohnerin und Einwohner eingesammelt worden - sieben Kilogramm weniger als deutschlandweit, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Dienstag mit. Zu den Haushaltsabfällen gehören Haus- und Sperrmüll, organische Abfälle und getrennt erfasste Wertstoffe sowie sonstige Abfälle.

Der meiste Abfall pro Kopf war 2021 demnach im Landkreis Jerichower Land (597 Kilogramm) angefallen, der wenigste im Altmarkkreis Salzwedel (372 Kilogramm). Die Kreise belegten die Plätze 34 und 379 unter allen 400 Landkreisen und kreisfreien Städten Deutschlands beim Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen, hieß es. Sachsen-Anhalts kreisfreie Städte bewegten sich laut Statistik zwischen 523 Kilogramm pro Kopf in Dessau-Roßlau und 445 Kilogramm in Halle.