Die Zahl der Fahrraddiebstähle in Sachsen-Anhalt ist deutlich gesunken. Doch die Aufklärungsquote bleibt niedrig. Wo die meisten Räder verschwinden.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr weniger Fahrraddiebstähle erfasst worden. Bis zum 31. Dezember wurden in der polizeilichen Kriminalstatistik 8.099 solcher Straftaten registriert und damit 11,3 Prozent weniger als im Jahr 2024. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine kleine Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel hervor. Die Zahl der erfassten Fälle sank binnen eines Jahres um 918 Fälle.

Aufgeklärt wurden den Angaben zufolge 620 Fahrraddiebstähle. Das entspricht einer Aufklärungsquote von 7,7 Prozent, wie es hieß.

Die Statistik zeigt zudem, dass Magdeburg nicht nur Landeshauptstadt, sondern auch Sachsen-Anhalts Hauptstadt der Fahrraddiebe ist. 2.702 Diebstähle wurden hier erfasst - das ist etwa jedes dritte gestohlene Bike gewesen im vergangenen Jahr. In Halle wurden 1.839 Fahrraddiebstähle gemeldet. In der dritten kreisfreien Stadt des Landes, in Dessau-Roßlau waren es nur 315.

Unter den Landkreisen waren die Zahlen in Mansfeld-Südharz mit 94 und im Altmarkkreis Salzwedel mit 115 vergleichsweise niedrig. Im Saalekreis waren 354 Fälle gemeldet worden, im Salzlandkreis 400, im Landkreis Harz 418 und in Anhalt-Bitterfeld 455.