Entgegen dem bundesweiten Trend haben die Kommunen in Sachsen-Anhalt 2024 weniger Geld durch die Gewerbesteuer eingenommen. Auch andere Bundesländer verzeichnen ein Minus.

Magdeburg/Wiesbaden - Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr weniger Geld durch die Gewerbesteuer eingenommen als noch 2023. Insgesamt sind die Einnahmen durch die Gewerbesteuer im Vergleich um 9,9 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Bundesweit waren hingegen etwas höhere Einnahmen zu verzeichnen.

Trotz des bundesweit positiven Trends haben den Angaben nach mehr als die Hälfte der Bundesländer gegenüber dem Vorjahr rückläufige Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet. Neben Sachsen-Anhalt zählen auch das Saarland und Thüringen (jeweils minus 5,0 Prozent) dazu. Ein Plus verzeichneten hingegen beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern (plus 9,8 Prozent) und Rheinland-Pfalz (plus 9,0 Prozent).

Auch die Einnahmen durch die Grundsteuer sind den Angaben nach bundesweit gestiegen. Insgesamt erzielten die Gemeinden in Deutschland 2024 aus Grund- und Gewerbesteuer Einnahmen von rund 91,4 Milliarden Euro. Das waren 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.