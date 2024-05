Erfurt - Die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft ist in Thüringen in den vergangenen Jahren weiter zurückgegangen. Wie aus der am Freitag veröffentlichten Agrarstrukturerhebung für 2023 des Thüringer Landesamtes für Statistik hervorgeht, haben im vergangenen Jahr 18.200 Menschen in 3590 landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet. Das waren den Angaben zufolge rund 2400 weniger als 2020.

Demnach waren der Erhebung zufolge 3800 Arbeitskräfte Familienangehörige, 300 weniger als drei Jahre zuvor. 11.400 waren ständige Arbeitskräfte, ein Minus von 1000, und 3000 hatten einen auf weniger als sechs Monate befristeten Arbeitsvertrag, um als Saisonkräfte zeitweilige Arbeitsspitzen aufzufangen. Das waren 1100 weniger.

Sowohl 2023 als auch 2020 waren zwei Drittel der Arbeitskräfte Männer und ein Drittel Frauen. Der Anteil der Arbeitskräfte im Alter von 55 Jahren und älter stieg von 38 auf 41 Prozent. 83 Prozent der Thüringer Landwirtschaftsbetriebe wurden von einem Mann geleitet, 17 Prozent hatten eine weibliche Geschäftsführung.