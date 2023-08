Hannover/Friedland - Niedersachsens Landesaufnahmebehörde verfügt aktuell über weniger Plätze für Flüchtlinge als noch zu Jahresbeginn. Gab es Anfang Januar noch rund 15.000 Plätze, waren es am 25. August nur noch rund 13.000, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte. Ein Sprecher begründete den Rückgang damit, dass einige Einrichtungen nicht mehr oder nicht mehr vollständig zur Verfügung stünden. So werde die Belegung am Standort Bad Fallingbostel (Heidekreis) zurückgefahren, weil dieser bis zum Jahresende an die Bundeswehr zurückgegeben werden muss.

Das Land arbeite jedoch weiter intensiv daran, zusätzliche Unterkünfte für Menschen, die neu in Deutschland sind, anzumieten, betonte der Sprecher. Das Ziel bleibe es, eine Gesamtkapazität von bis zu 20.000 Plätzen zu schaffen, einschließlich Not- und Reserveunterkünften. Der damalige Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte dieses Ziel ursprünglich für Mitte 2023 ausgegeben. Dennoch könnten alle Menschen, die in Niedersachsen Schutz suchen, in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht werden, sagte der Sprecher.

Pistorius' Nachfolgerin Daniela Behrens (ebenfalls SPD) besuchte am Dienstag die Landesaufnahmebehörde in Friedland (Landkreis Göttingen). Dort waren kürzlich Neubauten errichtet worden.

Die Flüchtlingszahlen sind in diesem Jahr gestiegen. Von Anfang Januar bis Ende Juli beantragten rund 19.000 Menschen in Niedersachsen Asyl. Im selben Zeitraum ein Jahr zuvor waren es rund 12.600. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind in den Zahlen nicht enthalten, weil sie kein Asyl beantragen müssen. Mitte August waren im Land rund 110.000 Vertriebene aus der Ukraine erfasst.