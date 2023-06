Lüchow - Die dünn besiedelte Region Wendland verstärkt ihre Anstrengungen bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels. Besonders in den Ingenieurberufen mangelt es im Landkreis Lüchow-Dannenberg an Nachwuchs, sagt die parteilose Landrätin Dagmar Schulz. Man versuche die Ausbildung im ländlichen Raum zu verstärken, bei den Mechatronikern laufe das schon richtig gut. Mit 39 Einwohnern pro Quadratkilometer steht das Wendland am Ende der deutschen Landkreis-Tabellen, rund 49.000 Menschen sind gemeldet. Das Gehaltsniveau ist nicht hoch, dazu findet man schlecht Wohnraum. Ärzte, Pflegekräfte und Busfahrer werden besonders dringend gebraucht.