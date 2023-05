Lüchow - Wie viele andere Regionen sucht auch das Wendland dringend Fachkräfte. Die Vermittlungsagentur Wendlandleben will die „Kulturellen Landpartie“ (KLP) bis Pfingsten dazu nutzen, gezielt geeignetes Personal zu gewinnen. Am dringendsten werden derzeit Ärzte, Pflegekräfte und Busfahrer gebraucht.

Wer Interesse an einem Umzug in die dünn besiedelte Region im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat, bekommt Hilfe bei der Suche nach Arbeitgebern, Kindergartenplatz und Wohnung. Zur KLP veranstaltet die Agentur eine tägliche Talk-Reihe in Salderatzen in der Gemeinde Waddeweitz, bei der Unternehmer, Visionäre und Universitätsprofessoren sprechen. „Die KLP ist für uns total wichtig, es reisen immerhin 50.000 Menschen von außerhalb an“, sagt die Projektleiterin der Agentur, Sigrun Kreuser.

Man wolle mit Menschen ins Gespräch kommen, die einen Umzug ins Wendland erwägen. Um die 80 Prozent der Orte in dem dünn besiedelten Landstrich sind mit Breitband versorgt. „Das ist eine wichtige Komponente im ländlichen Raum und ein wirklicher Standortvorteil“, sagt Kreuser. Das öffentlich geförderte Projekt des Landkreises ist Anlaufstelle für Rückkehr- und Zuzugsinteressierte. Ein schwieriges Thema sei immer wieder der fehlende Wohnraum.

In der Pandemie habe sich das Zuzugsinteresse verstärkt, viele Angestellte konnten aus der Distanz im Homeoffice arbeiten. Zudem kauften viele Städter einen Zweitwohnsitz auf dem Land. „Der Corona-Schwung war krass“, bestätigt Kreuser. Früher seien viele nach der Pensionierung hergezogen, inzwischen mehr Familien.

Ins Wendland komme man nicht wegen der guten Bezahlung bei der Arbeit, sagt Kollege Steffen Rudnik: „Hier kann ich Freunde finden, mehr Lebensqualität. Es geht nicht nur um eine geile Arbeitsstelle.“ Dringend gesucht wird in allen Gesundheits- und Heilberufen, zudem gibt es offene Stellen im Bereich Physiotherapie und Tiermedizin.