Wegen eines Bombenfundes müssen am Mittwochmorgen mehrere Ortsteile von Bad Dürrenberg geräumt werden. Was Anwohner jetzt wissen müssen.

Bad Dürrenberg - Bei Sondierungsarbeiten für den Bau einer Fernwärmetrasse ist im Bad Dürrenberger Ortsteil Tollwitz eine Bombe gefunden worden. Es handele sich um einen 250 Kilogramm schweren Sprengkörper amerikanischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg, teilte das Landratsamt des Saalekreises mit. Die Bombe solle am Dienstagvormittag entschärft werden. Dazu seien Evakuierungen nötig.

Aus Sicherheitsgründen werde ein Sperrkreis mit einem Radius von 750 Metern eingerichtet. Dieser schließe die Ortslagen Tollwitz, Ragwitz und Kauern ein. Einwohner und Anlieger müssten die Gefahrenzone ab 8.00 Uhr morgens verlassen. Die Grundschule und der Kindergarten „Schneckenberg“ in Tollwitz bleiben geschlossen. Wer nicht anderweitig unterkomme, könne sich während der Evakuierung im Bürger- und Vereinshaus in Bad Dürrenberg aufhalten.