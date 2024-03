Ein historisches Bischofsgebäude wird zum Besucherzentrum am Naumburger Dom umgebaut. Die Arbeiten sind in vollem Gang.

Naumburg - Seit 2018 gehört der Naumburger Dom zum Unesco-Welterbe - derzeit entsteht ganz in der Nähe ein Besucherzentrum. Dafür wurde nun ein wichtiger Bauabschnitt erreicht. Am Donnerstag wurden mit einem Kran an mehreren Stellen 14 Meter lange und rund 1,4 Tonnen schwere Stahlstützen in das historische Gebäude der ehemaligen Bischofskurie eingebracht. Verbunden mit Stahlfachträgern, die waagerecht eingeschoben werden, sollen alle Decken des Hauses aus dem 16. Jahrhundert nach oben hin an dieser Konstruktion aufgehängt werden, wie die Vereinigten Domstifter erklärten.

Das Besucherinformationszentrum wird ergänzt durch einen musealen und einen Veranstaltungsbereich. Eine historische Gartenanlage soll wiederhergestellt werden. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant. Die Kosten liegen bei 11,4 Millionen Euro. Jährlich werden 150.000 bis 200.000 Besucher erwartet.

Die Bischofskurie mit einem romanischen Wohnturm und dem Kuriengarten befindet sich am Domplatz. Das palaisartige Haupthaus wurde den Domstiftern zufolge im 16. Jahrhundert unter dem letzten katholischen Bischof Julius Pflug im Stil der Renaissance errichtet. Es wurde mehrfach umgestaltet. Der romanische Wohnturm als Kern der Anlage gehe ins 12. Jahrhundert zurück.

„Mit der Errichtung des Zentrums Welterbe können wir die Vermittlung und Stärkung des Welterbegedankens vorantreiben“, erklärte der Stiftungsdirektor der Vereinigten Domstifter, Holger Kunde. Dort sollen die Welterbestätten Naumburger Dom und die umliegende Kulturlandschaft an Saale und Unstrut vorgestellt werden. Auf andere Unesco-Welterbestätten in Sachsen-Anhalt wird verwiesen.

Am 1. Juli 2018 war der Naumburger Dom in das Welterbe der Unesco aufgenommen worden.