Köln/Mainz - Das populäre ZDF-Satireformat „heute-show“ mit Oliver Welke geht 2024 zeitgleich mit Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ in die Sommerpause. Am 7. Juni kommen beide Sendungen zum vorerst letzten Mal für rund ein Vierteljahr.

Die Nachrichtensatire „heute-show“ pausiert 13 Wochen und kehrt mit einer regulären Ausgabe am 6. September wieder zurück. Böhmermann kommt schon eine Woche vorher wieder - am 30. August.

Erneut gibt es aber in der Sommerpause Specials der „heute-Show“: „Am Freitag, 28. Juni 2024, sowie am Freitag, 23. August 2024, und am Freitag, 30. August 2024, stehen jeweils um 22.30 Uhr „heute-show spezial“-Folgen mit Lutz van der Horst und Fabian Köster auf dem ZDF-Programm“, teilte ein Sendersprecher in Mainz mit. Hinzu komme am 12. Juli eine „heute-show History“ mit Valerie Niehaus.