Störung in Stellwerk

Fahrgäste in ICEs auf der Strecke München-Berlin müssen sich weiter auf Verspätungen und Halte-Ausfälle einstellen.. (Archivbild)

Bamberg - Bei Reisenden auf der ICE-Strecke München-Berlin ist weiter Geduld gefragt. Eine Stellwerksstörung an der Route zwischen Nürnberg und Bamberg führe immer noch zu Verspätungen und Ausfällen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Betroffen sind ICE-Züge der Verbindung von München über Nürnberg und Erfurt bis Berlin/Leipzig.

Die Züge können nicht in Erlangen und Bamberg halten und werden umgeleitet. Dadurch müssten Fahrgäste mit bis zu 120 Minuten zusätzlicher Fahrzeit rechnen, so die Bahn. IC-Züge auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Leipzig - via Stuttgart und Nürnberg - entfallen zwischen Nürnberg und Leipzig.

Mitarbeiter seien mit Hochdruck dabei, die Störung zu beheben. Das Problem an dem Stellwerk besteht bereits seit Freitag. Zu den Ursachen der Störung konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.