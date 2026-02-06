Trotz leichten Auflockerungen bleibt es rutschig auf den Straßen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und die Sicht eingeschränkt.

Passanten gehen auf der Brühlschen Terrasse vor der Katholischen Hofkirche in Dresden entlang. Ein regnerischer Start ins Wochenende erwartet die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Leipzig - Auf einen bewölkten Himmel sowie weiterhin glatte Straßen können sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einstellen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und 6 Grad lockert sich der Himmel laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in der Region auch zeitweise auf. In allen drei Bundesländern sei dennoch mit etwas Regen beziehungsweise Sprühregen zu rechnen, hieß es weiter. In der Altmark werde Schnee erwartet.

In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen laut DWD auf bis zu minus 1 Grad. Zudem bleibe es nachts regnerisch. Gebietsweise beschränke Nebel die Sichtweite teils auf unter 150 Meter.

Ähnlich trüb bleibt das Wetter auch den Samstag über. Bei einem bedeckten Himmel sowie Regen erreichen die Temperaturen bis zu 5 Grad. Die Glättegefahr halte aufgrund von örtlich gefrierendem Regen an, teilte der DWD weiter mit.