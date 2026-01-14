Trotz milderer Temperaturen können glatte Straßen Autofahrern in Sachsen-Anhalt noch Probleme bereiten. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt die Glättegefahr örtlich bestehen.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt kann es am Morgen noch einmal glatt werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind teils gefrorene Böden möglich, es besteht geringe Glättegefahr. Der Himmel bleibt überwiegend bewölkt, zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen erreichen tagsüber fünf bis acht Grad, im Harz etwa vier Grad.

In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 3 bis minus 2 Grad. Vor allem in der Altmark besteht erneut Glättegefahr. In der ersten Nachthälfte kann sich zudem Nebel bilden, der im weiteren Verlauf wieder abzieht. Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt und teils neblig-trüb, örtlich fällt etwas Regen oder Sprühregen. Am Nachmittag sind einzelne Auflockerungen möglich. Die Temperaturen liegen dann bei 5 bis 10 Grad, im Harz bei 4 Grad.