Chemnitz - Bei der City-Bahn Chemnitz ist kein Ende der Streikwelle in Sicht. So stellt sich das Unternehmen am Mittwoch auf einen neuen Ausstand ein - der nunmehr 16. in Folge, wie ein Sprecher am Montag informierte. Die Gewerkschaft der Lokomotivführer habe den Streik am Wochenende bei der Geschäftsführung angekündigt, ohne jedoch eine genaue Uhrzeit zu nennen. Auch die Dauer sei vorerst unklar. Mit dem Arbeitskampf macht die Gewerkschaft Druck auf die Einführung der 35-Stunden-Woche. Dagegen sträubt sich das kommunale Eisenbahnunternehmen bisher. Es bedient mehrere Linien im Raum Chemnitz.