Dessau-Roßlau - Weit vor dem vielen Grün und den Blumen kommen die Verträge: Die organisatorischen und vertraglichen Grundlagen für die Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau sind gelegt. Der Gesellschaftervertrag der Buga Dessau-Roßlau 2035 gGmbH sei kürzlich unterzeichnet und notariell beurkundet worden, teilte die Stadt mit. Damit könne die Buga-Gesellschaft in Gründung nun ihre Arbeit aufnehmen.„Die Buga ist ein entscheidender Bestandteil unserer Stadtentwicklung“, erklärte Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck. „Wir wollen ganz Dessau-Roßlau einbeziehen unter dem Motto "Eine Stadt wird BUGA". Das wird die Attraktivität und Lebensqualität, aber auch den Wirtschaftsstandort positiv beeinflussen.“

Die Menschen in Dessau-Roßlau hatten sich im Dezember vergangenen Jahres bei einem Bürgerentscheid für die Buga 2035 in ihrer Stadt ausgesprochen. In Sachsen-Anhalt fand 1999 erstmals eine Bundesgartenschau statt, damals in Magdeburg, 2015 dann in der Havelregion. Die nächsten Buga-Orte sind das Ruhrgebiet (2027), das Mittelrheintal (2029), Wuppertal (2031) und Dresden (2033).