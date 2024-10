Nach dem Schusswaffenvorfall in einem schwedischen Einkaufszentrum ist weiter unklar, ob die Tat etwas mit dem Bandenmilieu zu tun hat. Beteiligt soll nach Polizeiangaben ein weiterer Teenager sein.

Weiterer Junge nach Schüssen in Einkaufszentrum festgenommen

Ein Minderjähriger steht nach den Schüssen in einem schwedischen Einkaufszentrum unter Tatverdacht. (Illustration)

Kungsbacka - Nach den am Sonntag mutmaßlich von einem Jungen abgegebenen Schüssen in einem schwedischen Einkaufszentrum ist ein weiterer Minderjähriger festgenommen worden. Ihm werde vorgeworfen, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, teilte die zuständige Polizei mit. Gegen ihn bestehe der Verdacht der Beihilfe zu versuchtem Mord. Beide Jungen seien 14 Jahre alt.

Die Schüsse waren am Sonntagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Kungsbacka südlich von Göteborg gefallen. Ein Mann im Alter von rund 25 Jahren wurde dabei verletzt - er wird nach Polizeiangaben weiter im Krankenhaus behandelt. Dem mutmaßlichen Täter werden schwere Waffendelikte und zweifacher Mordversuch vorgeworfen. Inwieweit ihm der andere 14-Jährige geholfen haben soll, wollte die Polizei nicht kommentieren.

Die Hintergründe der Tat bleiben weiter unklar. Schweden ringt jedoch seit längerem mit einer grassierenden Bandenkriminalität, die sich unter anderem immer wieder in Schüssen äußert, an denen zunehmend auch minderjährige Teenager beteiligt sind. Sie werden von den Gangs angeheuert, um schwere Gewalttaten für sie zu übernehmen und sich somit in den Banden zu etablieren, ohne - im Gegensatz zu Erwachsenen - langjährige Haftstrafen fürchten zu müssen.