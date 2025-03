Im Tarifkonflikt für Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gibt es in Sachsen weitere Warnstreiks. Der nächste soll am Montag stattfinden.

Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Sachsen

Die nächste Verhandlungsrunde startet am 14. März. (Symbolbild)

Leipzig - Die Gewerkschaft Verdi ruft am 10. März zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind Beschäftigte in den Landkreisen Vogtland und Zwickau, unter anderem in den Arbeitsagenturen, Jobcentern, Gemeinde- und Stadtverwaltungen sowie Kindertagesstätten. Auch die Zwickauer Sportstätten und die Kita Mülsen sind betroffen.

Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt, in dem Verdi vor der nächsten Verhandlungsrunde am 14. März den Druck erhöhen will. Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen und eine stärkere Lohnerhöhung für Tarifbeschäftigte, Auszubildende und Praktikanten.